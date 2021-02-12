لبنان

بعدما أثار ضجة.. هذه القصة وراء تعميم "توظيف حمير" في شحتول

Lebanon 24
12-02-2021 | 19:09
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بعدما أصدر رئيس بلدية شحتول جاك سلامة تعميماً يتعلق بتوظيف حمير أثناء العاصفة الثلجية المقبلة، أكّد سلامة للـLBCI أن التعميم هو بمثابة صرخة للمطالبة بأبسط الحقوق.
 
 
إقرأ في "لبنان24": استمارة لـ"توظيف الحمير" في بلدة كسروانية (صورة)
 

وقال: "البلدية لديها مستحقات عالقة بذمة الدولة منذ العام 2018 بقيمة 600 مليون ليرة، والمطلوب ان تدفع لنا حتى نستطيع القيام بواجبنا لناحية دفع رواتب الموظفين وجرف الثلوج في العاصفة المرتقبة الاسبوع المقبل، خصوصا وان وباء كورونا حمّل البلدية اعباء كبيرة لجهة تأمين اجهزة اوكسجين".
 
 
 
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