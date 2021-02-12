17
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وفيات "كورونا" تزداد في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
Lebanon 24
12-02-2021
|
19:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2934 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 334086 حالة.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 2923 ضمن المقيمين و 11 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 228021، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 3915، إذ تمّ تسجيل 49 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".
لبنان
أخبار عاجلة
تابع
الأكثر قراءة
الثلج على الأبواب...تحضروا جيداً للأسبوع المقبل
Lebanon 24
الثلج على الأبواب...تحضروا جيداً للأسبوع المقبل
20:48 | 2021-02-11
11/02/2021 08:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عشرات الضحايا والإصابات إثر اصطدام نحو 100 سيارة بولاية تكساس الأميركية (فيديو)
Lebanon 24
عشرات الضحايا والإصابات إثر اصطدام نحو 100 سيارة بولاية تكساس الأميركية (فيديو)
23:03 | 2021-02-11
11/02/2021 11:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتحام في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
اقتحام في الضاحية الجنوبية
06:26 | 2021-02-12
12/02/2021 06:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت للتوقيف بسبب... 12 ألف ليرة لبنانية!
Lebanon 24
تعرّضت للتوقيف بسبب... 12 ألف ليرة لبنانية!
15:44 | 2021-02-12
12/02/2021 03:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله" و"تشييع لقمان سليم": دعه يمضي دعه يمر!
Lebanon 24
حزب الله" و"تشييع لقمان سليم": دعه يمضي دعه يمر!
12:15 | 2021-02-12
12/02/2021 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
20:09 | 2021-02-12
جريح نتيجة اشكال تطور إلى اطلاق نار في شعث
20:06 | 2021-02-12
إجتماع بين حسن ومسؤولي البنك الدولي.. هذا ما تطرق إليه البحث
20:04 | 2021-02-12
قائد الجيش عرض مع وفد عسكري أميركي مجالات التعاون
19:38 | 2021-02-12
حسن دهم مستودعاً للمستلزمات الطبية تباع بسعر صرف السوق.. وهذا ما قاله
19:09 | 2021-02-12
بعدما أثار ضجة.. هذه القصة وراء تعميم "توظيف حمير" في شحتول
18:42 | 2021-02-12
رابطة طلاب لبنان أعلنت تعليق الاضراب: قرارنا جاء لاعطاء فرصة للمسؤولين
فيديو
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-02-12
12/02/2021 20:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
18:00 | 2021-02-10
12/02/2021 20:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
12/02/2021 20:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact