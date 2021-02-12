وفيات "كورونا" تزداد في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2934 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 334086 حالة.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 2923 ضمن المقيمين و 11 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 228021، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 3915، إذ تمّ تسجيل 49 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".