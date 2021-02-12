قائد الجيش عرض مع وفد عسكري أميركي مجالات التعاون

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد القوات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية Rear Admiral Frank BRADLEY على رأس وفد عسكري، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان Dorothy SHEA، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين ومجالات التعاون في تدريب القوات الخاصة في الجيش اللبناني.