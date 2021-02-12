إلى اللبنانيين: تعديل على منصة طلب إذن التنقل.. إليكم التفاصيل

خلال الأيام الماضية، شهد عدد كبير من فروع المصارف زحمة كبيرة، الأمر الذي يشكل خطراً على الناس، خصوصاً في ظل تفشي فيروس كورونا.

وإزاء ذلك، سيتم إضافة خانة خاصة للمصارف على منصة طلب إذن للتنقل..

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(LBCI)