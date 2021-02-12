لبنان

مستشفى الحريري يتسلم الدفعة الأولى من لقاح "فايزر"

Lebanon 24
12-02-2021 | 22:58
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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان، استلام الدفعة الأولى من لقاح "فايزر- بيونتك" المضاد لـ "كوفيد-19" التي سيتسلمها المستشفى من وزارة الصحة العامة بعد ظهر غد السبت باعتباره أحد مراكز التلقيح الرسمية المعتمدة من الوزارة.

وسيتم تخزين هذه اللقاحات فور استلامها في برادات معدة وفقا لمعايير الحفظ المطلوبة، للمباشرة صباح الأحد 14 شباط بحملة التلقيح الأولى ضد الوباء للعاملين في مجال الرعاية الصحية من داخل المستشفى.

وأثناء إطلاق هذه الحملة سيقوم فريق من الاختصاصيين المدربين بتقديم شرح مفصل عن مراحل أخذ اللقاح والإجراءات المعتمدة داخل المركز.
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