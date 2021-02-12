لبنان

أبو الحسن: في بلدنا استقرت السلطة بأيدي العابثين

Lebanon 24
12-02-2021 | 23:13
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كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "قال جورج برنارد شو إن مأساة العالم الذي نعيش فيه تكمن في أن السلطة كثيرا ما تستقر في أيدي العاجزين، لكن في بلدنا تستقر ايضا في ايدي العابثين بمصلحة الوطن، ظنوا انهم سيدخلون التاريخ فدخلوا التاريخ فعلا من بوابته الحمراء وسيخرجون من بوابته السوداء وبين البوابتين يغيرون وجه لبنان!".
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