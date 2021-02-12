عراجي: لوضع حد للفوضى في تسعير المستلزمات الطبية

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر "تويتر" قائلاً: "يجب وضع حد للفوضى في تسعير المستلزمات الطبية، بعضها يباع بمئات الملايين وبارباح خيالية وباسعار صرف السوق مع العلم بانها مدعومة ٪85 على السعر الرسمي".وختم: "فعلا الجشع آفة خطيرة وأخطر من الأوبئة، المطلوب التشدد بالإجراءات ووضع حد لهذه الفوضة".