لبنان

جريحان في انهيار سطح مبنى في سهل بعلبك

Lebanon 24
12-02-2021 | 23:38
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ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن جريحين سقطا خلال صب السطح الثاني لمبنى يملكه ع. م. م. في محلة عدوس في سهل بعلبك.
 
وانهار الطابق أثناء العمل على بنائه ليلاً، ما أدى إلى إصابة عاملين سوريين نقلتهما سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني إلى إحدى مستشفيات بعلبك.

ويواصل عناصر الدفاع المدني بإشراف المدير الإقليمي بلال رعد العمل على رفع الأنقاض، مع الإستعانة بجرافة، للتأكد من سلامة كل العمال الذين كانوا في الورشة.

كذلك، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادث. 
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