لبنان

عدم قدرة على الإقناع

Lebanon 24
13-02-2021 | 00:02
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لم يتمكن الفريق التقني - المالي من إقناع مسؤول في مرحلة تصريف الأعمال، بعد، بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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