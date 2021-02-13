أبو الحسن لـ"الأنباء": الحريري محاصر ومقيّد تحت شعار إمّا ترضخ لشروطنا وإمّا لا حكومة

اعتبر عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن ان "عملية تشكيل الحكومة متعثرة، بسبب الشروط التعجيزية التي يفرضها العهد وفريقه السياسي".

ورأى ان "العهد لديه اشكالية حيث يحاول استعادة ما خسره في نص اتفاق الطائف، ويقوم بهذه الممارسات على انه الحريص على حقوق المسيحيين".وقال ابو الحسن في تصريح لـ"الأنباء":"ان الوضع اللبناني لا يحتمل اليوم اية حسابات طائفية او مذهبية او فئوية، بل يتطلب من الجميع تضحيات من اجل انقاذ الوطن، ولكن للأسف وكما في كل المراحل والمحطات، هذا الفريق السياسي (التيار الحر) يمعن في الخراب من اجل مكتسبات ذاتية، إما لتحسين شروط فريقه، او لتأمين استمرارية هذا العهد في لحظة دستورية ما".ورداً على سؤال حول دور "حزب الله" قال: "هناك معادلة بدأت منذ العام 2006 وحتى اليوم من خلال ما يسمى اتفاق مار مخايل، وهو يقول اتركوا لنا القرار الخارجي والاستراتيجي، وخذوا ما شئتم في الدولة. ان حزب الله لا يريد ان يزعج شريكه التيار الحر، لذلك لم ولا يمارس الضغط على هذا الفريق من اجل تسهيل ولادة الحكومة، وهو يبدو انه غير مستعجل بانتظار المفاوضات الجدية بين ايران والولايات المتحدة".