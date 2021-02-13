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لبنان
لقاء متوتّر بين عون والحريري بعد فترة انقطاع
Lebanon 24
13-02-2021
|
00:36
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قالت دوائر سياسية عبر صحيفة "العرب" إن "مبادرة الرئيس سعد الحريري بزيارة بعبدا بعد فترة انقطاع، على خلفية التوتّر الذي نجم عن تسريب لعون اتهم فيه الرئيس المكلف بالكذب، هي خطوة ذكية من شأنها أن ترفع الحرج عنه على المستويين المحلي والدولي وتظهر الطرف الحقيقي المعرقل، ولكنها عمليا لم تحقق أي تقدم حيال التشكيل الحكومي، وكانت الرسالة الواضحة أن الحريري بدا يتكلم من موقع الواثق".
المصدر: العرب اللندنية
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