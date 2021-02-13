فرنسا على موقفها الداعم للحريري

عزا مصدر سياسي مقرّب من الحريري عبر صحيفة "العرب" ثقة الأخير إلى حصوله على دعم فرنسي مطلق خلال الزيارة الأخيرة لباريس حيث أكد له الرئيس إيمانويل ماكرون خلال عشاء مطول دعمه لموقفه، وأن فرنسا ترفض أي تراجع عن النقاط الثلاث التي طرحها وهي: حكومة من 18 وزيرا، وأن كل الوزراء من الاختصاصيين، ولا ثلث معطلا لأي طرف.