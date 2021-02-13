لبنان

مصادر عون ل"اللواء": الحريري ما زال عاجزاً عن تأليف الحكومة

Lebanon 24
13-02-2021 | 01:34
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أشارت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية إلى أن "البيان الصادر من قصر بعبدا كاف وواف"، مؤكدة أن "الزيارة عقيمة، إذ عاد الرئيس المكلف، وفق هذه المصادر، إلى طرحه الأول المرفوض ورفضه رئيس الجمهورية وكأن الحريري لم يسافر لا إلى القاهرة ولا إلى الأمارات ولا إلى فرنسا ولم بعد منها بعد عشاء ويطلب الموعد في الصباح الباكر لزيارة رئيس الجمهورية فيعطى".
وكرّرت القول أن "المشكلة لدى الرئيس المكلف أنه لا يزال عاجزا على تأليف الحكومة أي أن الضوء الاخضر لم يأتيه بعد وهو اسير شروطه وقيوده وسقوفه".
وقالت هذه المصادر لصحيفة "اللواء" إن "الرئيس الحريري بعث برسائل للمعنيين ودعا كل فريق سياسي إلى تحمل مسؤولية مواقفه من اليوم فصاعدا، رافضة اعتبار ذلك بمثابة تهديد لأن الرئيس المكلف يدرك أن مهمة حكومته انقاذية وليس هناك من أي سبب يحول دون تأليفها وفق هذا العنوان بالذات لافتة إلى أن اشارته إلى أنه سيستكمل مشاوراته اوحى أن الباب غير مقفل إنما انطلاقا من السقف الذي وضعه في التأليف أي لناحية العدد والأختصاص من دون ثلث معطل".
أكدت أن "ما قاله سيكون له تتمة في ذكرى الرابع عشر من شباط وعندها يرصد التحرك المقبل له على صعيد تشكيل الحكومة".
المصدر: اللواء
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