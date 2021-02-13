لبنان

فتور مع سفراء

Lebanon 24
13-02-2021 | 04:20
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لوحظ أنّ ثمة فتوراً يعتري علاقات قوى وأحزاب سيادية مع سفراء غربيين باتت وجهتهم نحو ناشطين سياسيين وشخصيات مستقلة.
المصدر: النهار
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