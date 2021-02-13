لبنان

مساعدات.. سياسية...

Lebanon 24
13-02-2021 | 04:22
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يعمد عدد من السياسيين الى توزيع مساعدات ومازوت في القرى الجبلية لضمان ولاءات الناس لهم بعد النقمة المتزايدة على اهل السلطة في مجمل القطاعات
المصدر: النهار
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مساعدات

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