لبنان

الوجهة مصر

Lebanon 24
13-02-2021 | 04:27
A-
A+
Doc-P-793411-637487909651900014.jpg
Doc-P-793411-637487909651900014.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلم أنّ مؤسسات تجارية تبيع ماركات عالمية، إضافةً إلى مطاعم ومكاتب استشارية، توجهت نحو مصر على خلفية الأوضاع الصعبة في لبنان.
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
مصرف لبنان راسل وزير المالية بشأن طلبات كهرباء لبنان والوزارات المعنية بالدعم
lebanon 24
13/02/2021 06:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف لبنان يؤكد تعاونه مع "ألفاريز"
lebanon 24
13/02/2021 06:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: شكري يستقبل وهبة للتأكيد على دعم مصر الثابت للبنان الشقيق وبحث معه في سُبل تحريك الوضع الراهن في لبنان
lebanon 24
13/02/2021 06:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المشرفية استقبل السفير المصري وبحثا في المساعدات المقدمة للبنان
lebanon 24
13/02/2021 06:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24

مصر

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:35 | 2021-02-13
04:31 | 2021-02-13
04:29 | 2021-02-13
04:25 | 2021-02-13
04:22 | 2021-02-13
04:20 | 2021-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website