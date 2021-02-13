لبنان

لا محافظة بعد

Lebanon 24
13-02-2021 | 04:29
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رغم تعيين مجلس الوزراء بولين ديب محافظة لكسروان وجبيل، وتقاضيها منذ أشهر رواتبها ومخصّصاتها، لا تزال المحافظة المستحدثة حتى الساعة من دون مراسيم تنفيذية.
المصدر: نداء الوطن
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محافظة كسروان وجبيل

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