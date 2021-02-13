جلسات مكثفة مقابل بدل مادي

تعقد لجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت 8 جلسات شهرياً، فيما الحد الاقصى المحدد من قبل وزارة الاشغال هو 4 جلسات، علماً أن العضو يتقاضى عن مشاركته في كل جلسة بدلاً مادياً يبلغ 800 ألف ليرة.

