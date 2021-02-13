لبنان

جلسات مكثفة مقابل بدل مادي

Lebanon 24
13-02-2021 | 04:31
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تعقد لجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت 8 جلسات شهرياً، فيما الحد الاقصى المحدد من قبل وزارة الاشغال هو 4 جلسات، علماً أن العضو يتقاضى عن مشاركته في كل جلسة بدلاً مادياً يبلغ 800 ألف ليرة.
المصدر: نداء الوطن
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