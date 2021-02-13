لبنان

المواشي المدعومة لغرض آخر

Lebanon 24
13-02-2021 | 04:35
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تبين ان المواشي المدعومة التي يتم استيرادها بحجة تأمين اللحوم الحمراء لمقتضيات الامن الغذائي ليست مخصصة للذبح بل هي من المواشي المنتجة للحليب المخصصة للتجارة.
المصدر: نداء الوطن
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