عون في نظرة سريعة للحريري: هيك ما بيمشي الحال

حتى الساعة لا تزال المؤشرات تشي بأنّ الحريري ليس في وارد التراجع عن مهمة التكليف والتأليف، وزيارته قصر بعبدا أمس أتت في إطار ترسيم حدود المعركة الحكومية تحت شعار "فليتحمّل كل طرف مسؤوليته" أمام البلد والناس. فبعد لقاء دام لنحو عشرين دقيقة، ظهَّر الرئيس المكلف مكمن العطل في ولادة حكومة المهمة، مع التأكيد في المقابل على ثبات موقفه لناحية عدم التراجع عن تشكيل حكومة من 18 وزيراً اختصاصياً ليس فيها تمثيل حزبي ولا ثلث معطل.وكشفت مصادر رفيعة مقربة من رئيس الجمهورية لـ"نداء الوطن" أنّ الحريري عاد وقدّم لعون أمس "الطرح السابق نفسه" فألقى الأخير "نظرة سريعة" عليه ثم أعاده إليه قائلاً: "هيك ما بيمشي الحال".وإذ رأت أنّ "الحريري لا يريد حكومة وكل ما في الأمر أنه يعد خطاباً نارياً ليوم الأحد وبالتالي يريد رمي تهمة التعطيل على رئيس الجمهورية"، شددت المصادر على أنّ موافقة عون السابقة على تشكيلة الـ 18 لم تعد سارية بعد اليوم و"رئيس الجمهورية بات يريدها من 20 وزيراً على الأقل"، هذا عدا عن أنّه "ما زال يطالب لغاية الساعة باعتماد المداورة الشاملة في كل الحقائب بما فيها المالية"