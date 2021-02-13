14
o
بيروت
18
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تمويل المحكمة الدولية معلّق: "يا مين يديّني، يديّني مية"
Lebanon 24
13-02-2021
|
06:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت رلى إبراهيم في "الأخبار": "تُصِرّ الحكومة اللبنانية، ممثّلة برئيسها حسان دياب ووزير الخارجية شربل وهبة، إضافة الى رئيس الجمهورية ميشال عون، على متابعة التزاماتها في ما خصّ المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وفيما كان وهبة قد أكد هذا الموقف نهاية العام الماضي، مشيراً الى تمسّك لبنان بالمحكمة ومساهمته المالية فيها، أرسل رسالة الى رئاسة مجلس الوزراء في مطلع العام الحالي بشأن تمويل المحكمة. وعليه، بدأ دياب اتصالاته، سواء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أو من خلال اجتماعات مع المنسّق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش. وأرسل دياب عدة كتب الى الأمم المتحدة لمحاولة تأمين مصادر تمويل للمحكمة نظراً إلى وضع لبنان الاقتصادي المتدهور وعدم قدرته على الاستمرار في دفع ما يقارب 22 مليون دولار سنوياً.
تشير المصادر إلى أنه من حيث المبدأ، تجاوبت الأمم المتحدة مع مطلب دياب ويدور النقاش الحالي حول إمكانية مشاركة لبنان بمساهمة رمزية. وفي 13 من الشهر الماضي، وصلت الى رئاسة الحكومة رسالة من وزارة الخارجية بناءً على كتاب مرسل من الأمين العام المساعد للشؤون القانونية ستيفان ماسياس الى رئيس لجنة الإدارة في المحكمة الخاصة بلبنان، يوضح فيه أن «الدول المانحة غير قادرة على تغطية أي تقصير من قبل الدولة اللبنانية في تأدية التزامها حالياً، كما أن عدداً كبيراً من المانحين غير قادر حالياً على تقديم مساهمة بمستوى السنوات السابقة ذاته». وقد اقترح ماتياس وفق الكتاب «حلّاً مؤقتاً باللجوء الى الإغاثة subvention لدفع الأموال التي لا يستطيع لبنان دفعها، بحيث يتم دفع حصة لبنان في ميزانية المحكمة، أي 22 مليون دولار، من الميزانية العادية للأمم المتحدة بشكل مؤقت من دون أن يتم اعتبار ذلك قرضاً أو ديناً ولبنان غير ملزم بسداده». هذه الرسالة أرسلتها وزيرة العدل ماري كلود نجم مجدداً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي، مشيرة الى أن هذا الحلّ «يستدعي موافقة لبنان أولاً، ومن ثم من خلال تقرير يعدّه الأمين العام للأمم المتحدة ويحيله الى اللجنة الخامسة لتوافق عليه اللجنة الاستشارية للشؤون الإدارية والميزانية، على أن يتم عرضه بعد ذلك على الجمعية العامة للتصويت عليه بقراره». وأضافت نجم تبنّيها للحلّ الأخير. وهكذا كان. ولكن علمت «الأخبار» أنه عند إبلاغ الممثلة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة، أمل مدللي، قبول لبنان بهذا الحلّ، أبلغت الأمم المتحدة مدللي أنه يتوجب على لبنان دفع مبلغ ولو رمزي يقارب نحو 5% من قيمة الميزانية المخصصة للمحكمة. وبحسب المعلومات، صدر رد عن رئاسة مجلس الوزراء بتعذر تأمين هذا التمويل، على قلّته، لعدم توفره. لذلك يفاوض رئيس مجلس الوزراء حالياً على إمكانية تخفيض نسبة التزام لبنان بهذه التكاليف، وإذا كان من الممكن تخفيضها الى ما دون الـ 2% طالما أنها قيمة رمزية. عُرض الأمر على الأمم المتحدة، وينتظر لبنان الردّ النهائي على عرضه".
تابع
الأكثر قراءة
تعرّضت للتوقيف بسبب... 12 ألف ليرة لبنانية!
Lebanon 24
تعرّضت للتوقيف بسبب... 12 ألف ليرة لبنانية!
15:44 | 2021-02-12
12/02/2021 03:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: تعديل على منصة طلب إذن التنقل.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: تعديل على منصة طلب إذن التنقل.. إليكم التفاصيل
21:19 | 2021-02-12
12/02/2021 09:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يخطفون الأضواء في الأشهر المقبلة.. هل أنتم من بينها؟
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يخطفون الأضواء في الأشهر المقبلة.. هل أنتم من بينها؟
16:23 | 2021-02-12
12/02/2021 04:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله" و"تشييع لقمان سليم": دعه يمضي دعه يمر!
Lebanon 24
حزب الله" و"تشييع لقمان سليم": دعه يمضي دعه يمر!
12:15 | 2021-02-12
12/02/2021 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير يصارح اللبنانيين.. أرقام التضخم "غير واقعيّة" والدولار قد يصل لمبالغ خيالية!
Lebanon 24
خبير يصارح اللبنانيين.. أرقام التضخم "غير واقعيّة" والدولار قد يصل لمبالغ خيالية!
19:28 | 2021-02-12
12/02/2021 07:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:43 | 2021-02-13
جولة الصباح الاخبارية: الحريري رمى كرة التعطيل في ملعب بعبدا ومشى... والعين على الكلمة غداً
08:00 | 2021-02-13
هذا ما يحضّره العونيون لما بعد الخطاب
07:42 | 2021-02-13
خوّات في التل.. ولهذا السبب لا يبلّغ المتضررون
07:34 | 2021-02-13
إشكال القبة "المتسلسل".. مخابرات الجيش تداهم شقة وتضبط أسلحة
07:24 | 2021-02-13
انقطاع الكهرباء في شارع نصر - الميناء.. والسبب سرقة كابلات
06:54 | 2021-02-13
نصيحة شيعية للمسؤولين الموارنة: جيبون لعندكن
فيديو
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-02-12
13/02/2021 08:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
18:00 | 2021-02-10
13/02/2021 08:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
13/02/2021 08:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact