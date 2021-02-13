لبنان

"الثنائي الشيعي": الحريري راجع ع...

Lebanon 24
13-02-2021 | 06:43
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تؤكد اوساط واسعة الاطلاع في «الثنائي الشيعي» لـ «الديار» ان اللقاء بين عون والحريري بمجرد حصوله، ولو كان بروتوكولياً، فإنه يؤكد ان لا بديل عن التفاهم بين عون والحريري لولادة الحكومة. وتكشف الاوساط ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أكد للحريري انه يريده رئيساً اصيلاً للحكومة، وكذلك تشاركه عواصم كبيرة دولية واقليمية وخليجية هذا الشعور. وهذه العملية لن تتم بنجاح الا بتلاقي بعبدا وبيت الوسط.

وتقول هذه الاوساط ان الامور انطلقت، والضوء الاخضر للتشكيل انطلق فرنسياً واميركياً وبغطاء اقليمي وعربي، بينما توافق ايران وعلى عكس ما تتهم وحزب الله على ما توافق عليه حارة حريك، وان حزب الله يريد الحكومة ويسعى اليها ومتضرر مثل العهد والحريري والبلد والاقتصاد من تعثر التشكيل.

وتتوقع الاوساط ان يزور الحريري بعبدا مجدداً مطلع الاسبوع المقبل، كما تكشف ان زيارة الحريري الهادئة امس الى بعبدا، تؤشر الى ان خطابه في ذكرى اغتيال والده الـ 16 لن يكون تصعيدياً، وأن التهدئة ستحكم العلاقة بين عون والحريري من الآن وصاعداً.
المصدر: الديار
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