لبنان

"حزب الله" يعوّل على القضاء لمحاربة الفساد

Lebanon 24
13-02-2021 | 06:44
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نقلت" الديار" عن اوساط سياسية مقربة من حزب الله" ان المقاومة في مكافحتها للفساد تعول على القضاء، وقد تقدمت بعدة ملفات وإخبارات انما حتى اللحظة لم يصل القضاء الى نتيجة. واعتبرت ان القضاء على غرار لبنان يمر ايضا بأزمة بما انه جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة".
وعن العلاقة مع التيار الوطني الحر، اشادت هذه الاوساط بالعلاقة الجيدة والوطيدة بين حزب الله والوطني الحر.
وحول المعلومات التي تتكلم عن محاولة ماكرون اشراك السعودية في المفاوضات الدولية مع ايران حول ملفها النووي، قالت المصادر المقربة من حزب الله انه من المبكر التعليق على هذا الموضوع بما ان المفاضوات لم تبدأ بعد. واضافت ان الاتفاق حصل بين الولايات المتحدة وبين الجمهورية الاسلامية الايرانية، مشيرة الى ان هناك دولاً تستفيد منه ودولاً تتضرر منه، واذا استؤنفت المفاوضات ستكون لذلك انعكاسات على المنطقة في المدى البعيد.

 
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