التسوية آتية على حساب لبنان ومسيحييه؟

كتبت" الديار" : قالت مصادر مسيحية بارزة ان دعوة البطريرك الراعي الى مؤتمر دولي هدفها حفظ حق لبنان في المرحلة المقبلة لان البطريركية المارونية على معرفة بما يحصل في الكواليس لناحية ان المنطقة مقبلة على مفاوضات وتسويات، وبالتالي هناك مخاوف بطريركية من حصول تسويات على حساب لبنان. والحال انه في ظل المقايضات بين الدول يمكن ان يكون لبنان ساحة ترضية لهذا الفريق او ذاك، وبالتالي موقف البطريرك الراعي وطني بامتياز وهو يدعو المجتمع الدولي لعدم التفريط بلبنان وبشعبه. ويشار الى ان البطريرك الراعي تلقى جرعة دعم من الفاتيكان بضرورة منع ضرب الوجود المسيحي فيه.