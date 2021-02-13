لبنان

انقطاع الكهرباء في شارع نصر - الميناء.. والسبب سرقة كابلات

Lebanon 24
13-02-2021 | 07:24
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استفاق اهالي شارع النصر في مدينة الميناء طرابلس، اليوم السبت، على انقطاع التيار الكهربائي، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24". 
وتبيّن ان مجهولين اقدموا فجر اليوم على سرقة كابلات من داخل غرفة الكهرباء التي تغذي المنطقة مما تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي.
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لبنان

كهرباء

طرابلس

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