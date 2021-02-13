انقطاع الكهرباء في شارع نصر - الميناء.. والسبب سرقة كابلات

استفاق اهالي شارع النصر في مدينة الميناء طرابلس، اليوم السبت، على انقطاع التيار الكهربائي، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".

وتبيّن ان مجهولين اقدموا فجر اليوم على سرقة كابلات من داخل غرفة الكهرباء التي تغذي المنطقة مما تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي.