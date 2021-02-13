إشكال القبة "المتسلسل".. مخابرات الجيش تداهم شقة وتضبط أسلحة

تعقيباً على الاشكال المتسلسل الذي وقع منذ 4 ايام ويتجدد يومياً في القبة - مشروع الحريري، نفذت مساء أمس مخابرات الجيش مداهمات في منطقة التبانة - سوق الخضار حيث ضبطت عدة رشاشات حربية ومسدسات بالاضافة إلى بندقية قناصة وقنابل حربية داخل احدى الشقق التي كانت خالية، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".هذا وكانت عناصر الجيش قد نفذت مداهمات ايضاً لعدة شقق في القبة حيث جرى توقيف شخصين ومصادرة اسلحة مختلفة.