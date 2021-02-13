خوّات في التل.. ولهذا السبب لا يبلّغ المتضررون

تعاني منطقة التل وخاصة المنطقة الواقعة عند اشارة الروكسي ومحيطها من فرض عمليات خوة بشكل يومي على مواقف السيارات والباصات بالاضافة إلى محلات الصرافة وبيع الاجهزة الخليوية من قبل بعض الخارجين عن القانون وعلى رأسهم "م.ن."من جهتهم، يمتنع معظم اصحاب المحلات والمواقف من التبليغ بشكل رسمي خوفاً من تعرضهم لاطلاق النار او تكسير محلاتهم.