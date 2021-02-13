لبنان

هذا ما يحضّره العونيون لما بعد الخطاب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-02-2021 | 08:00
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عقد مسؤولون في التيار الوطني الحر اجتماعا مع فريق متخصص في شركة اجنبية كلفها التيار ادارة حملات التسويق الاعلامي والسياسي منذ فترة.
 
وقد طرحت خلال الاجتماع الخيارات التي يمكن ان يطل بها الرئيس سعد الحريري في خطابه غدا وسبل الرد عليها.
وتمّ وضع خطة للتحرك محورها أربعة عناصر:
- "اذا صعّد الحريري رح نصعّد قبالو".
- التركيز على مقولة الحريري لا يريد تشكيل الحكومة قبل التدقيق الجنائي وفق المبادرة الفرنسية.
- تجديد التمسك بالمبادرة الفرنسية وتحميل الحريري مسؤولية افشالها.
- التركيز على ان المسيحيين في خطر، وما يقوم به العهد هو الوقوف لرد الخطر.
وقد طُلب من الماكينة العونية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي الاستعداد لـ"المنازلة الكبرى" بعد خطاب الحريري، على قاعدة "هرولو نعمتو بس يحكي"، والتعبير لمسؤول بارز في التيار.

لبنان

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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