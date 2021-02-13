مرجع بارز بجلسة خاصة: هيك رح يصير بموضوع الحكومة!

قال مرجع بارز في دردشة خاصة مع مجموعة ترافقه في "تمشاية دورية": "ما في البلد يكفي بهالنمط، نكايات وتصفية حسابات والناس بالارض. بس بالنهاية بدو يكون في تسوية والحكومة رح تتشكل وكل هالعنتريات رح تخلص. نحنا بلد توازنات والشاطر اللي بيحفظ حالو وموقعو. بس السؤال اذا هلق حاقدين عبعضن هالقد، كيف رح يديرو البلد؟".