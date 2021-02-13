توجيهات لسفراء غربيين في لبنان: ركزوا على هذه الفئة لانو في شي جايي

يتبع سفراء غربيون معتمدون في لبنان، منذ فترة، وبطلب من حكوماتهم، نهج الانفتاح على شخصيات من المجتمع المدني اللبناني وناشطين سياسيين، وإجراء حلقات حوارية معهم بشأن كيفية الخروج من الواقع الحالي في لبنان.ووفق مطلعين على هذه الحركة، فانها تهدف بالدرجة الاولى الى مواكبة ما يحكى عن استعدادات لتجدد التحركات الشعبية الاحتجاجية في لبنان بعدما بلغ سوء الاوضاع حدا خطيرا ينذر بالاسوأ عند رفع الدعم.