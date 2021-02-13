بين الوزير والمدير.. "ما بقا تحرز"

يعتمد أحد المدراء العامين في وزارة "حساسة" مبدأ "المهادنة الراقية" في التعاطي مع الوزيرة بالنسبة لتسيير الأعمال الإدارية في الوزارة، ما يعاكس المسار السائد راهناً بين المرجعيتين الرئاسيتين اللتين يتبع لهما المدير والوزيرة.

فالمدير المشهود له بالكفاءة والمهنية يتصرف على أساس المتل القائل "ما بقى من العمر أكتر ما مضى" مع قرب إحالته على التقاعد قبل نهاية العام الجاري.