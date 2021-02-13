لبنان

عائلة ريشار واكيم تروي: إهمال طبي ووزير الصحة طلب تحقيقا

Lebanon 24
13-02-2021 | 08:43
A-
A+
Doc-P-793468-637488027919754415.jpg
Doc-P-793468-637488027919754415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن عائلة الراحل ريشار واكيم بيان شرحت فيه معاناة الفقيد وظروف وفاته جراء إصابته بكورونا ودخوله المستشفى. 
ومما جاء في البيان: "فجعت بلدة المنصورية وسكانها بوفاة ابن الـ54 عاما ريشار واكيم، وهو رجل اعمال شاب يعمل في مجال الاستثمارات والبناء مع والده واخيه الاكبر ميشال .دخل ريشار مستشفى بلفو الطبي للعلاج على اثر اصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما دق بابه قبل اسبوع وكان الرد "عليكم الانتظار هناك لائحة طويلة" ... وساءت حالته الى ان دخل (...) وهناك بدل ان ينال العناية والعلاج عومِل اسوأ معاملة، أُهمل وتُرِك لساعات طويلة وحده، وحالته متدهورة، يعتني بوالده المسن في الغرفة نفسها، والمُصاب ايضاً بفيروس كورونا. وعندما تشكت اخت الفقيد لمدير المستشفى عن سوء المعاملة اجابها : "خدوه محل ما بدكم (...)". عندئذ طلبت العائلة نقله الى مستشفى آخر ، فرفض المستشفى استدعاء سيارة الاسعاف وظل ريشار تحت الخطر 3 ساعات وعائلته تحاول طلب الصليب الاحمر المنشغل بنقل المصابين، حتى اتصلت بالدكتور جوزف الحلو الذي استدعى الصليب الاحمر فنقله من الغرفة مع ممرضين من دون مرافقة طبيب وهو في هذا الوضع الحرج بين الحياة والموت. وظل تحت التنفس الاصطناعي وحاولوا بكل الطرق انقاذه من مضاعفات المرض والاهمال، وتوفي فجر امس ضحية استهتار واضح.
تبلغ وزير الصحة حمد حسن الخبر وطلب فتح تحقيق مع المستشفى".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2021-02-13
09:19 | 2021-02-13
09:00 | 2021-02-13
08:45 | 2021-02-13
08:31 | 2021-02-13
08:16 | 2021-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website