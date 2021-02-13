لبنان

فرنسا لن تغيّر مبادرتها.. وباسيل زار باريس اكثر من مرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-02-2021 | 09:30
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ابلغت فرنسا رسميا المسؤولين اللبنانيين الذين التقت بهم او تواصلت معهم "ان المبادرة التي طرحتها لحل الازمة الراهنة لا تراجع عنها ولا تغيير في بنودها، وكل ما يقال عكس ذلك مجرد تحليلات لا تمت الى الواقع بصلة".

وطبقا لما اورده " لبنان 24" أمس فان لا زيارة للموفد الفرنسي باتريك دوريل الى لبنان هذا الاسبوع، ولم يكن هناك من الاساس، اي مشروع لايفاد مبعوث الى بيروت، وما قيل عكس ذلك اشيع في وسائل الاعلام اللبنانية، فالمبادرة الفرنسية واضحة البنود وخارطة تنفيذها معروفة، وهي تحظى بالدعم المطلوب خارجيا وفي الداخل اللبناني، واي رهان من اي طرف لبناني على كسب الوقت للحصول على تنازلات من الطرف الآخر رهان في غير محله".

وحذرت فرنسا المسؤولين اللبنانيين "من تداعيات تأجيل بتّ الملف الحكومي الذي سيفاقم الازمة الاجتماعية بالدرجة الاولى وسيدخل لبنان أكثر فأكثر في تعقيدات التوترات الاقليمية".

واللافت في مضامين الرسالة، وفق ما علم " لبنان 24"، تجديد فرنسا التأكيد على تشكيل "حكومة مهمة"، تتولى تنفيذ الاصلاحات البنيوية كمقدمة للحصول على الدعم المطلوب من الهيئات الدولية، لان مبدأ "الدعم المجاني" من دون اصلاحات لم يعد واردا.
ودعت الرسالة الفرنسية المسؤولين اللبنانيين الى التوقف عن الرهان على متغيرات اقليمية ودولية لا تزال بعيدة الامد ولن يكون لبنان، في ظل اوضاعه المتفاقمة، قادرا على انتظارها او تحمل تداعياتها".

وفي المعلومات التي حصل عليها "لبنان 24" فان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باريس زار باريس اكثر من مرة خلال الفترة الماضية والتقى مسؤولين فرنسيين وتبلغ منهم الموقف الفرنسي واصرار فرنسا على مبادرتها الكاملة من دون اي تعديل.

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خاص "لبنان 24"

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