لبنان

رغم التهدئة الظاهرة.. بعدو "التلطيش" ماشي بينهما

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-02-2021 | 09:19
A-
A+
Doc-P-793475-637488050051636339.jpg
Doc-P-793475-637488050051636339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجحت الاتصالات التي تولاها وسطاء مقربون من حزبي "الكتائب" و" القوات" في وقف السجالات العنيفة بين مسؤولي الحزبَين وكوادرهما "لان المصلحة المشتركة تقتضي توحيد الموقف وعدم العودة الى حقبات طواها الزمن".
الا أن المطلعين على أجواء الحزبَين يؤكدون أن "ما يُحكى في الاروقة الداخلية يؤكد صعوبة التوصل الى أبعد من هدنة اعلامية وسياسية، فلكل حزب مقاربته ورؤيته للحل، والتلطيش الشخصي حتى ناشط وحاد".

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2021-02-13
11:54 | 2021-02-13
11:51 | 2021-02-13
11:48 | 2021-02-13
11:47 | 2021-02-13
11:36 | 2021-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website