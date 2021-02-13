اجتماع قيادي لـ"أمل" و"حزب الله": الخلاف خط أحمر

عقد اجتماع قيادي بين "حركة امل" و"حزب الله" بعد سلسلة اشكالات بين مناصريهما ابرزها في الشياح قبل أيام واوقعت جرحى واضرارا مادية.

وتم خلال الاجتماع تأكيد العلاقة المتينة بين الطرفين وضرورة ان يبذل المسؤولون المباشرون على الارض كل الجهود لمنع تجدد الاشكالات مع توجيه انذار للمخالفين باتخاذ الاجراءات المسلكية الحازمة.