تمارين تدريبية للجيش واستعمال ذخيرة حية.. أين؟

نشر الجيش اللبناني عبر فيسبوك: "إجراء تمارين تدريبية في مدرسة القوات الخاصة لعناصر دورة القتال في الاماكن المبنية والآهلة تخللها استعمال ذخيرة حية، في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات".