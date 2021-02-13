لبنان

تمارين تدريبية للجيش واستعمال ذخيرة حية.. أين؟

Lebanon 24
13-02-2021 | 10:40
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نشر الجيش اللبناني عبر فيسبوك: "إجراء تمارين تدريبية في مدرسة القوات الخاصة لعناصر دورة القتال في الاماكن المبنية والآهلة تخللها استعمال ذخيرة حية، في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات".
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الجيش

تمارين تدريبية

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