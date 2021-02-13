لبنان

100 مدرعة بريطانية تصل إلى لبنان.. والأهداف متعددة (صور)

Lebanon 24
13-02-2021 | 10:42
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن وصول 100 عربة مدرعة إلى لبنان من نوع "لاند روفر"، بالإضافة إلى طاقم أفراد بريطاني لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "وصول 100 سيارة لاند روفر مدرعة إلى لبنان مع لواء من قوات الهجوم الجوي مكون من 16 شخصا لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها".
 
وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة ثانية أن تزويد لبنان بهذه المدرعات يهدف إلى "الدفاع عن حدوده مع سوريا".
وأشارت الوزارة إلى أن المدرعات من شأنها تعزيز فرص "منع الإرهابيين من الدخول إلى أوروبا، ووقف مهربي المخدرات والأسلحة الذين يعبرون الحدود"، بحسب ما كتبت بتغريدتها. 
 
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