100 مدرعة بريطانية تصل إلى لبنان.. والأهداف متعددة (صور)

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن وصول 100 عربة مدرعة إلى لبنان من نوع "لاند روفر"، بالإضافة إلى طاقم أفراد بريطاني لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "وصول 100 سيارة لاند روفر مدرعة إلى لبنان مع لواء من قوات الهجوم الجوي مكون من 16 شخصا لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها".

100 armoured Land Rovers arriving in Lebanon along with Britain's 16 Air Assault Brigade to train the Lebanese Armed Forces in their use. Great news for the stability of 🇱🇧and the security of 🇬🇧 pic.twitter.com/uSDM6RrIi4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 12, 2021

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة ثانية أن تزويد لبنان بهذه المدرعات يهدف إلى "الدفاع عن حدوده مع سوريا".

وأشارت الوزارة إلى أن المدرعات من شأنها تعزيز فرص "منع الإرهابيين من الدخول إلى أوروبا، ووقف مهربي المخدرات والأسلحة الذين يعبرون الحدود"، بحسب ما كتبت بتغريدتها.