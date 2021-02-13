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لبنان
بلدية العاقورة تكرر طلبها من قيادة الجيش وقف التدريبات في العاقورة.. هذه الأسباب
Lebanon 24
13-02-2021
|
11:06
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أشار رئيس بلدية العاقورة الدكتور منصور وهبه في بيان، أنه "بتاريخ 11/2/2021 نشرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده أنه ستجري وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 10/2/2021 ولغاية 28/2/2021 ..... تمارين تدريبية في مناطق العاقورة - أفقا - اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية، لذلك يهمنا أن نوضح أن محبتنا وتقديرنا لمؤسسة الجيش وللجهد والتضحيات المبذولة منه في الحفاظ على أمن وسلامة أراضي الوطن هو أمر لا خلاف حوله، أما بالنسبة الى ما ورد في البيان الصادر عن مديرية التوجيه لا بد من إبداء الملاحظات الاتية:
1- في العاقورة لا يوجد أي حقل تدريب يعود للجيش، فمنطقة تم رطيبة هي أرض مشاع ملك خاص لعموم أبناء بلدة العاقورة وبادارة البلدية، وبالتالي إن اعتبار منطقة تم رطيبة حقل تدريب يشكل تعديا على الاراضي الخاصة ومخالفة قرارات المجلس البلدي.
2- وجهنا في السابق عدة كتب الى قيادة الجيش نطلب بموجبها وقف التدريبات في هذه المنطقة كونه هناك عدة مشاريع إنمائية يجب تنفيذها وفق قرارات المجلس البلدي وكل هذه المشاريع هي ملحة لانماء العاقورة، إلا أن قيادة الجيش ما زالت مستمرة باجراء التدريبات في هذه المنطقة صيفا شتاء.
3- نعود ونناشد للمرة الاخيرة قيادة الجيش وقف التدريبات في الملكية الخاصة واحترام قرارات المجلس البلدي صاحب السلطة التقريرية المحلية، كذلك نناشد فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزيرة الدفاع، العمل على منع التعديات على الملكية الخاصة كونه كما سبق وأكدنا أن هذه الاراضي هي مشاع لبلدة العاقورة ملك خاص لعموم أبناء البلدة وبادارة البلدية".
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