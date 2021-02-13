طريق ببنين - عكار.. اصطدمت السيارة بالعمود (صورة)

وقع حادث سير ليلاً على طريق ببنين - عكار قرب صيدلية ببنين الحديثة حيث اصطدمت سيارة مسرعة بعمود هاتف ارضي.

وقد ادى الحادث الى اقتلاع العمود وسقوطه ارضاً من دون وقوع اصابات بشرية.