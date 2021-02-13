لبنان

طريق ببنين - عكار.. اصطدمت السيارة بالعمود (صورة)

Lebanon 24
13-02-2021 | 11:26
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وقع حادث سير ليلاً على طريق ببنين - عكار قرب صيدلية ببنين الحديثة حيث اصطدمت سيارة مسرعة بعمود هاتف ارضي.
 
 
وقد ادى الحادث الى اقتلاع العمود وسقوطه ارضاً من دون وقوع اصابات بشرية. 
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