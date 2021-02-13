لبنان

قتيل بحادث سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد غزير

Lebanon 24
13-02-2021 | 11:36
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توفي ض. ب. ا. (سوري الجنسية) في العقد الرابع من العمر، بحادث تصادم وقع صباح اليوم بين سيارة لتوزيع الصحف وشاحنة على المسلك الشرقي لأوتوستراد غزير - كسروان.

وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونيه، واستعملت آلات الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب آغا، وقدمت له الإسعافات اللازمة، وتم نقله بواسطة الصليب الأحمر إلى مركز كسروان الطبي في غزير، لكنه توفي لاحقا في المستشفى.
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