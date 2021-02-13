نقابة العاملين في المرئي والمسموع هنأت باليوم العالمي للاذاعة

تقدم مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في بيان، من العاملين في الاعلام المسموع بالتهنئة والتبريك لمناسبة اليوم العالمي للإذاعة والذكرى السنوية العاشرة لإعلان هذا اليوم ومرور أكثر من قرن على اختراع المذياع.ونوه مجلس النقابة بـ "الدور الريادي الذي تلعبه الإذاعة والذي يجعلها رغم تنوع الوسائط والمنصات الاعلامية تملك القدرة الفريدة على الوصول إلى شريحة واسعة من الناس، فضلا عن المرونة مع المتغيرات، حيث استطاعت التكيف مع التكنولوجيات الجديدة لكي تظل وسيلة الإعلام النقالة بامتياز التي يمكن للجميع الاستماع إليها أينما كان".وختم البيان: "إننا اذ نجدد التهنئة لهذا القطاع الاعلامي الحيوي، نعد بأن نعمل جاهدين على اجتراح السبل التي تحسن واقع العاملين في الاعلام المرئي والمسموع".