وفاة عامل بانهيار ألواح خشبية في بعلبك

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن العامل السوري أ. م. م. البالغ من العمر 26 عاما توفي، نتيجة انهيار ألواح خشبية لقوالب سقف ورشة بناء في حي آل صلح في بعلبك.



وحضرت عناصر من القوى الامنية وفتحت تحقيقا في الحادثة، فيما نقلت جثة العامل إلى مستشفى الريان في بعلبك.