لبنان

نفّذ أكثر من 15 عملية.. توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة وسلب سيارات بقوة السلاح

Lebanon 24
13-02-2021 | 11:54
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في إطار المتابعة اليومية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لرصد عصابات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية وضبط السيارات المسروقة، وتقصّي المعلومات عن أخطر المتورّطين بهذه القضايا للعمل على توقيفهم.

وبنتيجة المتابعة والتحريّات والاستقصاءات، تم تحديد هوية الرأس المدبّر لعصابة سلب وسرقة السيارات في البقاع ، ويدعى: ع. ع. (مواليد عام 1998، لبناني) بتاريخ 9/02/2021 وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفه بعملية نوعية وخاطفة في مدينة بعلبك.

بالتحقيق معه، اعترف أنه يشكّل عصابة لسرقة وسلب السيارات بقوة السّلاح، بالاشتراك مع آخرين، وأنه نفّذ أكثر من /15/ عملية سرقة سيّارات من أنواع مختلفة ( کیا، تويوتا، وهيونداي.) ونقلها إلى الحدود اللّبنانية السورية.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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