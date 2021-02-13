أنور الخليل لوزير الطاقة: انتفض على المعلم وأعد لمؤسسة الكهرباء دورها

وزير الطاقة يعود لنغمة التهديد بالعتمة ما لم يوفر له المركزي مليار و٢٥٠ مليون$لدفع مستحقات المؤسسة لمتعهدي تشغيل المعامل والبواخر ومقدمي الخدمات بالدولار!
10سنوات،هدرتم مليارات في معاملكم وتسببتم ب62%من ديننا العام
انتفض على"المعلم"،وأعد للمؤسسة دورها. كفى هدرا لأموال المودعين! pic.twitter.com/ix14eve3el
— Anwar El-khalil (@AnwarElkhalil) February 13, 2021
وزير الطاقة يعود لنغمة التهديد بالعتمة ما لم يوفر له المركزي مليار و٢٥٠ مليون$لدفع مستحقات المؤسسة لمتعهدي تشغيل المعامل والبواخر ومقدمي الخدمات بالدولار!
10سنوات،هدرتم مليارات في معاملكم وتسببتم ب62%من ديننا العام
انتفض على"المعلم"،وأعد للمؤسسة دورها. كفى هدرا لأموال المودعين! pic.twitter.com/ix14eve3el