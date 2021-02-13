أنور الخليل لوزير الطاقة: انتفض على المعلم وأعد لمؤسسة الكهرباء دورها

غرد النائب أنور الخليل عبر حسابه على "تويتر": "‏وزير الطاقة يعود لنغمة التهديد بالعتمة ما لم يوفر له المركزي مليار و250 مليون دولار لدفع مستحقات المؤسسة لمتعهدي تشغيل المعامل والبواخر ومقدمي الخدمات بالدولار! 10 سنوات، هدرتم مليارات في معاملكم وتسببتم ب62 في المئة من ديننا العام.

انتفض على المعلم، وأعد للمؤسسة دورها. كفى هدرا لأموال المودعين".



وزير الطاقة يعود لنغمة التهديد بالعتمة ما لم يوفر له المركزي مليار و٢٥٠ مليون$لدفع مستحقات المؤسسة لمتعهدي تشغيل المعامل والبواخر ومقدمي الخدمات بالدولار!

10سنوات،هدرتم مليارات في معاملكم وتسببتم ب62%من ديننا العام

انتفض على"المعلم"،وأعد للمؤسسة دورها. كفى هدرا لأموال المودعين! pic.twitter.com/ix14eve3el — Anwar El-khalil (@AnwarElkhalil) February 13, 2021