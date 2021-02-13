Joyce.. عاصفة آتية الى لبنان وإليكم موعدها

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً الاحد قليل الغيوم إجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية، ورياح ناشطة أحيانا. وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل الاثنين حيث يتأثر بالمنخفض الجوي Joyce مصحوبا بكتل هوائية باردة ومن المتوقع ان يصبح عاصفا اعتبارا من فجر الاربعاء.



-الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

الأحد: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية، ورياح ناشطة أحيانا.

الإثنين: غائم جزئيا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع رياح ناشطة يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة محلية شمال البلاد.