لبنان

لقاحات فايزر والمواطنون...هل ستكون بالكمية المرغوبة؟

Lebanon 24
13-02-2021 | 12:23
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فيما يتسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن الشحنة الأولى من لقاحات فايزر، الرابعة من بعد ظهر اليوم ، في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت اشارت مصادر طبية الى ان  لقاحات فايزر التي ستصل الى لبنان لن تكون بالكمية التي يأمل اللبنانيون بها، وهذا يعني أن النسبة الأكبر من اللبنانيين سوف تحصل على لقاح سبوتنيك v ، الامر الذي بدأ يثير قلق بعض الاشخاص الذين انهالوا في الأيام الماضية باتصالاتهم على وزارة الصحة للحصول على فايزر  دون سواه من اللقاحات.

لبنان

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