لبنان

الجيش تسلم 3 طوافات HUEY 2 مقدمة من الولايات المتحدة

Lebanon 24
13-02-2021 | 12:35
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أقيم في قاعدة بيروت الجوية، حفل تسلم 3 طوافات نوع Huey 2 مقدمة هبة من الولايات المتحدة الأميركية للجيش، في حضور ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون اللواء الركن ميلاد إسحق والسفيرة الأميركية دوروثي شيا وعدد من الضباط.

وألقى اللواء إسحق كلمة نوه فيها بالعلاقات التي تجمع الجيشين اللبناني والأميركي، مشيرا إلى أن "هذه المناسبة تشكل دليلا على استمرار الدعم النوعي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للجيش وتعزيز قدراته العسكرية الجوية، كما تعكس ثقة السلطات الأميركية بالدور الوطني الذي يؤديه الجيش في حماية لبنان من الأخطار وخصوصا خطر الإرهاب".

من ناحيتها، لفتت السفيرة الأميركية إلى أن "الطوافات المقدمة من الولايات المتحدة الأميركية من شأنها الإسهام بشكل مباشر في تحسين قدرات الجيش العملانية، وضمان قيامه بمهامه المختلفة على صعيد الدفاع عن لبنان وشعبه".
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