لبنان

الخلاف بين الـMTV وحزب الله يتصاعد والمحطة لا تمانع اللجوء للقضاء

Lebanon 24
13-02-2021 | 13:00
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يتجه الخلاف بين حزب الله ومحطة الMTV التلفزيونية إلى مزيد من التصاعد على رغم الاتصال الذي كشف عنه" لبنان ٢٤" بين المحطة والحزب لحل الخلاف.
 
وفي هذا السياق قال مصدر مسؤول في محطة MTV في اتصال مع " لبنان ٢٤": إن الوساطة الخجولة بين المحطة والحزب انحصرت في شقها التقني المتمحور حول قطع البث عبر" الدش" والذي لا يؤذي المحطة فقط بل الحزب ايضا. كما تطرق البحث إلى سبب الخلاف المباشر المتعلق باتهام الحزب مباشرة باغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، فأكدت المحطة استمرار التعارض السياسي بينها وبين حزب الله مع رفضها للمفردات التي استخدمت في مقاربة هذا الموضوع خصوصاً في ما يتعلق بالاتهام المباشر للحزب".
 
وشدد المصدر على أن "المحطة مستمرة على سياستها والحزب على سياسته وقراراته من دون حسم الخلاف، وكل خطوة لا تتجه نحو حسم الخلاف في القضاء مرفوضة".
 
وأشار المصدر" الى أن الMTV لا تمانع خل الخلاف عبر القضاء".
 
في المقابل علم "لبنان ٢٤" من مصادر موثوقة أن خطوة قطع بث قناة الMTV في الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض المناطق لن تكون الاخيرة في اطار التصعيد ضد المحطة، وان خطوات التصعيد المقبلة ستكون شبه معلنة وستشمل ايضا عدم مشاركة اي من المقربين من "حزب الله" في برامج المحطة ،وخطوات اخرى يجري درسها".
 
 
وكان "لبنان 24" كشف أمس عن تواصل حصل بين الطرفين يتعلق بالخلاف. لقراءة الخبر اضغط هنا
 
كما كشف منذ أيام عن نقاش حاد حصل عبر التطبيق الالكتروني "زووم" بين المعنيين الأساسيين في ال"MTV" بشأن انعكاس السياسة الإعلامية المتبعة منذ فترة على المحطة وعلاقتها بالجمهور وبامكانات الاستمرار في المنافسة المهنية الحقيقية، بحيث انتهى النقاش بإقفال الـ"ZOOM". لقراءة الخبر، اضغط هنا

لبنان

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