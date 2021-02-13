لبنان

كلمة الحريري غداُ يتولى نقلها وتوزيعها تلفزيون "المستقبل"

Lebanon 24
13-02-2021 | 13:01
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يوجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عند الساعة الرابعة عصر غد الأحد كلمة متلفزة مباشرة الى اللبنانيين، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ويتولى تلفزيون "المستقبل" عملية النقل المباشر للكلمة وتوفير المستلزمات التقنية المطلوبة لكل الاقنية والمحطات المحلية والعربية والخارجية التي ترغب بنقلها.
 
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