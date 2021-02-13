محافظ بيروت بحث مع المعنيين موضوع تدعيم الأبنية المتصدعة في بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود التقى في مكتبه في القصر البلدي السفير الروسي الجديد في لبنان ألكسندر روداكوف في زيارة تعارفية بعد استلامه مهامه في لبنان، وجرى البحث في سبل التعاون الثنائي بين بيروت و موسكو في العديد من الامور ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى المحافظ عبود وفداً من مركز سرطان الاطفال الذي اطلعه على عمل ونشاطات المركز الذي يعالج مئات الاطفال المصابين بالسرطان اضافة الى تقديم المركز الدعم المادي والمعنوي للمصابين بمرض السرطان، وفي ختام اللقاء شكر الوفد المحافظ عبود على دعمه ومؤازرته لعمل المركز لاستمراره في تأدية رسالته الانسانية ليبقى الأمل موجوداً لهؤلاء الاطفال.

وكان عبود قد عقد في مكتبه اجتماعاً بحث خلاله عملية تدعيم الأبنية المتصدعة في مدينة بيروت ضم مدير عام الآثار المهندس سركيس خوري، الاستشاري القائم علىالمشروع مكتب رفيق خوري، متعهد شركة الجنوب للإعمار المهندس رياض الأسعد، ضباط من غرفة الطوارئ المتقدمة في الجيش اللبناني بحضور مهندسين من بلدية بيروت ، و تم البحث في اطلاق العمل لتدعيم الأبنية المتصدعة في مدينة بيروت وتشكيل فريق عمل لمتابعة المشروع بشكل يومي.